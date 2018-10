© Mike Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg

Claude Wiseler spuert net mat Kritik um Etienne Schneider



450.000€, amplaz déi dacks annoncéiert 60 Milliounen€ u Steier-Recetten. Esou vill hätt déi ominéis Jughurtsfirma Fage, déi sech tëscht Diddeleng a Beetebuerg jo wëll implantéieren, ewell scho bezuelt, ouni just een Dëppchen produzéiert ze hunn.D'lescht Woch koum, no Revelatiounen vun der Online-Plattform Reporter, jo e Mea Culpa vum Etienne Schneider an deem Dossier. Hie wier falsch vu Leit am Ministère informéiert ginn, huet et geheescht."Dat ass eng Manéier, déi scho bal skandaléis wier", huet et um Donneschdeg de Moien dozou vu Säite vun der CSV geheescht.De Claude Wiseler huet de Wirtschaftsminister am Kader vun enger Pressekonferenz iwwert den chrëschtlech-soziale Wahlprogramm a Punkto IT-Zukunft, frontal attackéiert.De Claude Wiseler fënnt et e staarkt Stéck, dass de Minister de Feeler vun de 60 Milliounen net op sech geholl huet, mä déi Responsabilitéit op seng Administratioun dréckt. Et wier e Mann vu groussen Ukënnegungen a grousse Spréch, deen net op den Detail an d'Wourecht géif kucken. De Problem wier, dass sou e Mann Vizepremier wier.

Zolidd Kritik deemno um Etienne Schneider, wéi dëse mat deem Mëssel ëmgaangen ass. Iwwerhaapt huet d'CSV vill Regierungs-Initiativen aus de leschte 5 Joer a Punkto IT-Politik als net all ze gutt jugéiert.