De Mierscher Gemengerot wëll d'Erhale vun der Kärenhal vum fréieren Agrozenter, wann et muss sinn, geriichtlech ufechten.

D'Nouvelle aus dem Lëtzebuerger Wort krute mer op Nofro hin vum liberale Mierscher Buergermeeschter Michel Malherbe confirméiert. E Méindeg huet de Gemengerot iwwert d'Parteigrenzen eraus eestëmmeg gréng Luucht ginn, fir per "Recours gracieux" juristesch kënnen géint eng Klasséierung virzegoen.



De Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt hat den 13. Juli, quasi a leschter Minutt, d'Ofrappaarbechten un der Kärenhal nieft den ale Siloe gestoppt, nodeems zwee Bierger reklaméiert haten. D'Hal steet zanterhier um sougenannten "Inventaire supplémentaire" vum Staat. Definitiv klasséiert ass se nach net.

D'Mierscher Gemeng bedauert, datt duerch d'Decisioun de Projet vum neie Wunnquartier um Terrain vum fréieren Agrozenter fir méi wéi 1.000 Leit op ondefinéiert Zäit no hanne gerréckelt gouf.

De Promoteur vun de "Rives de l'Alzette" hat RTL géintiwwer gemengt, hie kéint d'Hal duerchaus a säi Projet integréieren, wann d'Plaz déi doduerch verluer geet op enger anerer Plaz kompenséiert géif. Méi an d'Héicht bauen, kënnt fir de Mierscher Buergermeeschter awer net a Fro. Do ass de Michel Malherbe formell. Sollt de Promoteur méi héich wéi déi maximal 5 Stäck goen, déi am initiale Projet virgesi waren, géif hie keng Baugenehmegung ginn.