En Donneschdeg de Moie goufen am House of Finance d'Resultater an d'Piste presentéiert. Lëtzebuerg stéing eigentlech elo scho ganz gutt do, esou de Finanzminister Pierre Gramegna.

D'Bestandsopnam géing weisen, dass Lëtzebuerg vill gemaach huet an et wier ee mëttlerweil ugesinn als déi zweetgréngste Finanzplaz op der Welt no London.





De Pierre Gramegna



D'Carole Dieschbourg



Trotzdeem kéint nach sou munches gemaach ginn. D'Recommandatiounen an der Roadmap betreffen eng ganz Rëtsch Domäne vun der Finanzplaz, ënner anerem d'Entwécklung vun neie Finanzproduiten.Eng vun den Haaptmoossnamen ass déi, datt dat temporäert Instrument „Task Force Klimafinanzen“ institutionaliséiert gëtt, esou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An anere Wierder eng nei formell ëffentlech privat Entitéit, déi d'nohalteg Finanzfroen zu Lëtzebuerg dauerhaft koordinéiert.

Et soll eng Diskussiounsplattform ginn, déi d'Faisabilitéit vun de Mesurë préift an d'Impakter moosst.