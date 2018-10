© RTL Grafik / Archivbild

Den Ex-Direkter vum „Institut d'études européennes et internationales“ seet sech am Kontext Lausduer erschreckt iwwert d'Démesure vum Geriicht an d'Disproportionalitéit beim Asaz vun der Police, tëscht deem, wat um Spill stoung, an deem, wat ee riskéiert hätt. Donieft géif, wéi een zu Bouneweg gesinn hätt, d'Pistoul alt emol labber sëtzen.



Den Armand Clesse schreift a Saache Lausduer vu grotesken Accusatioune géint de Mann, dee sech der Policekontroll entzunn hat. An der Suite dovu ware jo zwee Policeween aneneegerannt, wouduerch ee Beamte gestuerwen an eng Beamtin liewensgeféierlech blesséiert gi war. Zu Bouneweg hat e Polizist e puer Deeg virdrun e Mann an deem sengem Auto erschoss. Do wär nach ëmmer onkloer, ob den Automobilist de Polizist a Gefor bruecht hätt.





De Chauffer vum Auto bei Lausduer hätt keng Absicht gehat fir ze schueden an hätt sech kenger Rebellioun schëlleg gemaach, well hie kee Kontakt mat de Poliziste gehat hätt. De Politolog schwätzt an deem Kontext vun irrationale Reaktioune vu Police a Justiz, déi genee sou onverständlech wären, wéi d'Virveruerteelung vum Automobilist an der Ëffentlechkeet duerch de Parquet vun Dikrech. Dass Justiz a Police e Mënsch ouni Bedenke bloussstellen, wär net an Aklang ze brénge mat de gesellschaftleche Grondwäerter, déi sou héichgehale géife ginn.An den Ae vum Ex-Direkter vum "Institut d'études européennes et internationales" wär ee Grondiwwel d'Verflechtung vu Justiz a Police: Viru Geriicht krite Polizisten automatesch Recht. Et entstéing e Bewosstsi vun Immunitéit a Stroffräiheet, an e Gefill vun iwwert-dem-Gesetz-stoen. Wann ee fir Sécherheet wéilt suergen, mat wat fir enge Mëttelen och ëmmer, wéisst een, dass d'Majoritéit vun der Populatioun, déi näischt seet, hannert engem stéing. Recht- an Uerdnungsinstitutiounen, déi süffisant oder souguer selbstherrlech sinn, géifen eng Gefor fir d'Demokratie duerstellen.U sech sollt all eenegermoosse kritesche Bierger besuergt sinn iwwer Tëschefäll wéi bei Lausduer an zu Bouneweg; dass eng Reaktioun vun der Politik a vun der Zivilgesellschaft ausblouf, wär "verstörend". Et misst sech d'Bewosstsinn duerchsetzen, dass e Polizist e Bierger an Uniform an e Riichter e Bierger a Robe ass, déi dem Gesetz genee sou ënnerleien, wéi all anere Bierger. D'Grondbedingung vum Rechtsstaat ass, dass jidderee virum Gesetz gläich ass: Zu Lëtzebuerg wär dat awer, "keineswegs der Fall", sou den Armand Clesse.