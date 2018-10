"Déi eng grouss Zauberléisung gëtt et net", dee Saz héiert een des Ëfteren, wann et ëm d’Mobilitéitspolitik hei am Land geet.

Et muss also eng Panoplie u Mesurë sinn, déi sech d’Politik wäert ginn, fir de Problem vum iwwerméissege Stau op eise Stroossen an de Grëff ze kréien.

Just wéi eng..?!

An de Walprogrammer vun den eenzele Parteie fënnt een do ganz vill Iddien, aler an och deels ganz innovativer. De Joël Detaille huet sech emol derduerch gewullt a festgestallt, dass een nawell dacks dat selwecht liest.





Mobilitéit an de Walprogrammer / Reportage Joël Detaille



"Eng Mobilitéit, déi net bremst, mä eis virubréngt", heescht et zum Beispill bei der LSAP.

"Mobil offensiv", iwwerschreift d’CSV et kuerz a knapp.

Oder "Mobilitéit, e Ganzt fir jiddereen", titelt d’ADR hire respektive Volet.

Eng Iwwerschrëft mécht bekanntermoossen nach laang kee wierkleche Plang, mä a quasi all Walprogramm ginn et effektiv konkret Virschléi.

Den Ausbau vum Tram schéngt mat egal wéi enger Partei decidéiert, bis op d’ADR. Och e séieren Tram aus der Stad op Esch ass bei de Majoritéitsparteien an och der CSV eng konkret Optioun.

Dass den ëffentlechen Transport generell soll gratis ginn, a wéi enger Form och ëmmer, doriwwer si sech vill, awer net all d’Parteien eens. Déi Gréng an den Henri Kox beispillsweis net. De gratis Transport géing net d'Revolutioun mat sech bréngen. D'Revolutioun wär net de Präis, mä villméi d'Qualitéit, sou den Henri Kox.

Egal wéi soll awer Partei-iwwergräifend d’Sécherheetspersonal, virun allem an den Zich, verstäerkt ginn.

An apropos Zich, de Schinnereseau vun den CFL muss konsequent ausgebaut ginn, an zwar am Aklang mam Ausbau vun de Garen, an och den Traktioune vun de Persounenzich. En Argument, wou sech queesch derduerch all Partei derfir asetzt.

Genee wéi dat och bei de Bussen de Fall ass, an zwar dass méi BNHS-Lignen sollen derbäi kommen – als praktesch Alternativ zum Individualtrafic. Idealerweis vu grousse Park&Riden aus, op alle Fall baussent der Stad, an am Beschte souguer sou no wéi méiglech un de Grenzen. Där Meenung ass och de Premier Xavier Bettel.

Wat awer an Zukunft och nach vill méi einfach mam Vëlo soll méiglech sinn. Hei an do liest een an de Programmer carrement vu Vëlos-Autobunnen. Eenzeler wëllen d’Recht réckgängeg maachen, dass 2 Cyclisten däerfen nieftenee fueren – am Sënn vun der Sécherheet vun dësen.

D'Contournementen fir den Auto sinn och e grousse Sujet. Dee vu Käerjeng ass jo gestëmmt. Dippech dierft méi wéi sécher nokommen, ma och Hesper, Iechternach oder de Friddhaff ginn dacks ernimmt.

An hei an do och emol méi ongewéinlech Propositiounen, wéi e Monorail, oder souguer kräfteg Zukunftsmusek, wéi en Hyperloop.

Jee, eent ass kloer, gebraucht gëtt eng konsequent Landesplanung, fir all déi Chantieren an de Grëff ze kréien. Eng Floskel, sécherlech, déi awer wouer ass, a wou ee gespaant ka sinn, wat an e puer Wochen net just versprach gouf, mä dann och an engem Koalitiounsofkommes wäert dra stoen.