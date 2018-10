© Frank Elsen

Zënter der Rentrée gëtt et de neie Mediateur scolaire. Seng Missioun ass et virun allem de Kanner mat spezifesche Besoinen, Jonker déi Schoul ofbriechen oder Schüler mat Migratiounshannergrond ze hëllefen an se z'ënnerstëtzen. Zum Beispill intervenéiert de Mediateur wann Gesetzer oder Reglementer an der Schoul net agehale ginn. D'Zil vum Mediateur ass et een Arrangement tëscht dem Schüler an de verschiddene schouleschen Instanzen ze fannen.



Fir dat de Mediateur scolaire agräift muss de betraffene Schüler awer eng schrëftlech Demande maachen oder e Web-Formulaire ausfëllen. Eréischt dann hëlt de Mediateur Kontakt mat den zoustännege Schoulen oder Servicer op, fir Informatiounen ze kréien an eng Léisung tëscht béide Parteien ze fannen. Den Educatiounsminister Claude Meisch ënnersträich, dass d'Themen Inclusioun, Integratioun oder Decrochage déi Sujete sinn, ëm déi de Mediateur scolaire sech këmmere kann, wann engem d'Uspriechpartner an der Schoul net weiderhëllefen.



De Mediateur ass neutral, onofhängeg a vertraulech. Fir de Fonctionnement vun de Servicer an de Schoulen ze verbessere gëtt de Mediateur och Recommandatiounen un den zoustännege Ministère. Donieft, kréien d'Regierung an d'Chamber e Joresrapport vum Mediateur presentéiert. Bis ewell huet d'Mediatrice scolaire Lis de Pina tëscht 8 an 12 Fäll traitéiert. Bei 4 Fäll géif een nach waarden, well déi nach net offiziell an d'Prozedur gaange sinn, mee awer scho signaliséiert hunn, dass ee wäert mat der Mediatrice a Kontakt goen. 3-4 Fäll goufen et am Kader vun der Inclusioun. Dacks waren dat awer hei Mëssverständnesser, sou dass vill Dossieren och séier nees konnte clôturéiert ginn.

De Mediateur scolaire huet säi Büro an de Raimlechkeete vum Educatiounsministère. 3 Persoune schaffen den Ament fir dee Service. Zwou weiderer sollen d'nächst Joer agestallt ginn.

Den Ament géif déi zoustänneg Equipe schonn un deenen éischte Recommandatioune schaffen, esou nach d'Mediatrice Lis de Pina.