Jiddereen ass sech der Wichtegkeet vun der Nohaltegkeet bewosst, mee nach laang net jidderee mengt, datt et och un him ass, mat ze hëllefen d'Zukunft positiv ze gestalten. Dat ass eng vun de Conclusiounen, déi den Nohaltegkeetsrot aus enger Etüd zitt, déi ee bei TNS Ilres an Optrag ginn huet. Eng ähnlech Ëmfro gouf schonn 2013 gemaach, bei där d'Leit iwwert hir Vue zur Zukunft vum Land befrot goufen.



An der Moyenne geet et de Lëtzebuerger Residente ganz gutt a se sinn zefridde mat hirer Situatioun - kuckt ee sech allerdéngs den Detail vun der Ëmfro un, erkennt een, datt déi Leit mat niddregem Akommes eng ganz Partie méi Suergen an Onzefriddenheet hunn. Fir de President vum Nohaltegkeetsrot, Francis Schartz, een Zeechen, datt d'Diskussioun iwwert de Mindestloun seriö geholl misst ginn.





Wat sozial Valeuren ugeet ass ze erkennen, datt déi individuell Wäerter wéi Respekt, Fräiheet oder d'sozial Sécherheet de Leit méi wichteg sinn wéi am Verglach d'Zesummeliewe vun Nationalitéiten a Kulturen.A punkto Nohaltegkeet soen ëmmerhin 9 vun 10 Leit, datt se hinne wichteg wier. Bei klenge Gesten am Alldag, wéi zum Beispill den Tri vum Offall, sinn d'Leit praktesch bei allem bereet dat matzedroen. Bei méi groussen Decisiounen, wéi seng Wunneng besser z'isoléieren, do ass de Pourcentage da schonn e gutt Stéck manner héich. An den Aen vum Nohaltegkeetsrot misst méi op d'Bildung fir nohalteg Entwécklung gesat ginn an dat scho vu klengem un.Befrot goufen d'Leit ënnert anerem och iwwert d'Ernärung. Hei war eng Majoritéit dofir, datt e méi groussen Deel vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft op Bio ëmklëmmt an datt d'Leit besser iwwert schiedlech Liewensmëttel informéiert ginn, geet et allerdéngs ëm déi eege Consommatioun, dann hält d'Euphorie sech a Grenzen: nëmmen 58% vun de Leit sinn dofir, datt d'Populatioun encouragéiert gëtt manner Fleesch ze consomméieren.Den Nohaltegkeetsrot huet bei der Presentatioun vum Sondage ënnerstrach, datt ee mat dësem Dokument éischter de Regierungsprogramm wéi de Walprogramm beaflosse wéilt an hofft drop, datt hir Konklusioune beim Koalitiounsvertrag eescht geholl ginn an der zukünfteger Regierung ze denken ginn. 524 Persounen hunn iwwregens beim Sondage, dee virun der Summervakanz gemaach gouf, matgemaach.