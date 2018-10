D’Wal-Sloganen am Check: Wat soen d'Wieler? (04.10.2018) Déi eng “hunn e Plang”, déi aner sinn “engagéiert fir Verännerung” an nach anerer halen “Zesummen”.

Samschdegmoies an der Stad: Mir sinn um Wochemaart um Knuedler, wou een zanter puer Wochen tëscht dem Uebst a Geméis och déi eng oder aner Partei fënnt. Mir wëllen eis awer net iwwert hir Walprogrammer informéieren, mee hiert Wëssen testen. An zwar an engem klengen Quiz: si mussen erausfannen, wéi eng Wal-Sloganen hir eegen sinn, an zu wéi enger Partei déi aner Spréch gehéieren. Dobäi geet et natierlech net ëm déi aktuell Sloganen – dat wier ze einfach – mee ëm déi aus de leschte Joren. Déi eegen Wal-Spréch schéngen d’Parteien ze kennen. Déi vun de Géigner richteg ze roden, fält de Kandidaten awer scho méi schwéier.

Dobäi geet et bei engem gudde Slogan genee dorëms: direkt ze erkennen, zu wéi enger Marque, oder an deem Fall Partei, de Sproch gehéiert, erkläert de Laurent Graas vu “lola strategy&design”. Hie befaasst sech schonn zanter 15 Joer mat Marketing-Strategien an Design-Konzepter. An där Zäit huet seng Communicatiouns-Agence schonn där enger oder anerer Marque en neit Gesiicht verpasst. Deemno weess hien, wou et bei engem Slogan drop ukënnt.

Bei den aktuelle Wal-Sloganen erkennt de Laurent Graas direkt e puer Gemeinsamkeeten tëscht de Parteien. D’Thema Lëtzebuerg gëtt vu bal jidderengem opgegraff. Mee virun allem d’Sloganen vun de Regierungsparteien géingen sech ähnelen. D’Wierder “Zukunft” an “Zesummen” fënnt ee méi dacks erëm.

Mee wéi wierken déi aktuell Sloganen da bei de Wieler? Erfëlle se hiren Zweck oder bleiwe se mol net hänken? Fir dat erauszefannen, maache mir och mat hinnen e klengen Test. Hir Aufgab: de Sloganen, d’Parteien zouuerdnen. An do kommen eis Participanten séier an d’Zweiwelen.





Mee wourunner läit dat? Stinn d’Parteie mëttlerweil all fir dat nämmlecht? De Laurent Graas huet eng aner Erklärung dofir. All Partei hätt eng Basis-Wielerschaft, wou een op Stëmmen zielen kann, an déi wéilt een erweideren, esou de Laurent Graas. Dofir géing een och a friem Terrainen fësche goen, wat mat sech bréngt, dass d’DNA vun de Parteie verwässert gëtt. An doduerch net kloer zouzeuerdne sinn.

An dat weist sech och an der Opléisung vun eisem Test mat de Leit. Kee vun eisen 5 Participanten huet all d’Sloganen der richteger Partei zougeuerdent. Déi meescht hu just 2-3 richteg gewosst an een Här hat der 6 vun 9 richteg. “Se soen all dat nämmlecht aus” an “verschidde Slogane sinn einfach ze laang”, si just puer vun den Aussoen vun eise Participanten.

An och bei eisem Spill mat de Parteien ass de Bilan net vill besser ausgefall. Si hunn net déi eegen, mee d’Sloganen vun den anere Parteie missen erausfannen.

Bei enger Saach sinn d’Parteie sech eens: ganz ouni Slogan geet et net, mee eleng mat engem gudde Slogan gewënnt een och keng Walen.