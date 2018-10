© Archiv

Nieft de 15 Méint Prisong mat Sursis kommen eng Geldstrof vu 1.500 €, e Fuerverbuet vu 36 Méint, 6 dovu mat Sursis, an 18 Méint ass just de Wee fir op d'Schaff erlaabt. Doriwwer eraus gouf d'Confiscatioun vum Auto gesprach. D'Gefier, an deem 6 Leit souzen, war deemools frontal an e Bam gerannt, nodeems den iwwerfëllte Won virdru schonn e Bam gesträift hat.

Den Dag nom Accident war en 19 Joer jonke Mann gestuerwen. Deem säi Papp, seng Mamm a seng Schwëster kruten um Donneschdeg Schuedenersatz an Héicht vun am Ganzen 90.000 € zougesprach. Déi 4 aner jonk Leit am Auto ware verwonnt ginn. Zwee vun hinne kruten 8.500 € Provisioun zougesot, en attendant Expertisen, fir hire geneeë Schued festzeleeën. De Vertrieder vum Parquet hat an dëser Affär iwwregens eng fest Prisongsstrof vun zwee Joer gefrot.