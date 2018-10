Et handelt sech ëm de Produit "Baby Biscuits 18M" vun der Mark Delhaize.

D'Santé warnt virun de Kichelcher fir Puppelcher, si goufen dann och antëscht aus de Regaler geholl.Eng Partie vun de Stocke goufen awer verkaaft. D'Leit kréie geroden, se net méi ze consomméieren.Betraff ass just dee Lot, dee bis den 2. Febriar 2019 gutt ass.

Offizielle Communiqué mat weideren Detailer

Communiqué par: ministère de la Santé

Les autorités alimentaires luxembourgeoises ont été alertées via le réseau d'alerte rapide européen (système RASFF) d'une teneur élevée en plomb dans des Baby Biscuits 18M de la marque Delhaize.



Le produit en question a été retiré de la vente dans les supermarchés Delhaize au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.



Les métaux lourds peuvent engendrer des problèmes de santé s'ils sont consommés de manière répétée, prolongée et en grande quantité. Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:



Nom: Baby Biscuits 18M

Marque: Delhaize Baby

Catégorie: Biscuits

Unité: Emballages en 150 gr

Date limite de consommation: 25/02/2019

Code barre: 5400113505235



Seulement le produit «Baby biscuits 18M» avec la date de durabilité indiqué est concerné.



Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire

Tél.: (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu