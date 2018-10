Um Dikrecher Geriicht goufen en Donneschdeg de Moien an engem Prozess ëm en Accident mat déidleche Suitten, eng Geldstrof vun 1.000 € an e Fuerverbuet vu 24 Méint mat Sursis gesprach. Am Oktober 2015 war zu Bieberech en eelere Mann um Zebrasträif virun der Disko ugestouss a schwéier blesséiert ginn. 13 Méint dono war hie gestuerwen. Seng Fra a säi Fils hunn um Donneschdeg 20.000 € Provisioun zougesprach kritt. Och hei sollen Experten de geneeë Schued fixéieren. An dësem Fall hat de Vertrieder vum Parquet v.a. 6 Méint Prisong mat eventuellem Sursis verlaangt.