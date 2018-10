© RTL (Archiv)

"Vill Theme ginn opgegraff, iwwert déi d'Parteie virun enger Zäit nach net geschwat hunn, mä et feelt nach u Fong", dat seet de Mouvement écologique, nodeems en eng Analys an eng Aschätzung vun de Walprogrammer gemaach huet. Sujete wéi de Biodiversitéitsverloscht géife wéineg opgegraff ginn oder et géif een net genuch an den Detail goen.





Mouveco huet Walprogrammer analyséiert / Rep. C. Kollwelter



A der Analys gouf et eng Partie Grondfroen, betount d'Presidentin vum Mouvement écologique Blanche Weber. Zum Beispill ob d'Parteien unerkennen, datt et Grenzen op eisem Planéit ginn an datt een de Grenze vun der Ekologie Rechnung dréit. Wéi eescht de Problem vun de Parteie geholl gëtt, fir d'Gesellschaft nohalteg ze gestalten, ass verschidden. Déi Gréng, déi Lénk an d'LSAP géingen dës Thematik méi opgräifen.Fakt wier, datt de Verloscht u Biodiversitéit zu Lëtzebuerg dramatesch zouhëlt. De Mouvement wollt wëssen, wéi d'Parteie konkret d'Erhale vun der natierlecher Ëmwelt wëllen ugoen. An do ass ee beim Mouveco queesch duerch de Gaart enttäuscht. Jidderee géing wuel schreiwen, datt den Erhalt wichteg ass, mä an d'Déift géing kee goen, sou d'Blanche Weber.Wat d'Mobilitéit betrëfft, ass een zefridden, datt jiddereen e massiven Ausbau vum ëffentlechen Transport fuerdert - parallel, an do ass ee manner frou driwwer, fuerdere verschidde Parteien allerdéngs och den Ausbau vum Stroossereseau. Hei wär ee sech bewosst, datt hei an do punktuell eng Verbesserung muss kommen, ma iwwert den Ausmooss, datt d'CSV an och d'DP nach ëmmer staark op Stroosse setzen, wär een erféiert gewiescht, sou nach d'Blanche Weber.De Mouvement écologique bedauert donieft, datt virun allem demokratesch Sujeten am mannste vun de Parteien opgegraff ginn.U konkreten Iddie feelt et dem Mouveco besonnesch bei der CSV, der DP, der ADR an de Piraten.