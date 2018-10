© SIP

Op engem Memo, deen se ausgedeelt hunn, zielen se am Inneministère 12 Reformen a Gesetzer op an zéie carrement e Resumé: "un bilan fort impressionant". A wéi wann Houfert sténke géif, dréckt sech de liicht erkaalten Inneminister méi modest aus. Hien sot, datt relativ vill am Ministère geschitt wier.





Den Dan Kersch zitt e positive Bilan - Reportage Nico Graf



Fir se dunn opzezielen, all déi Realisatiounen. An do war eng gewëssen Dramatik an de Formulatiounen. Ugefaange mat der Ofschafung vun den Distriktskommissariater oder der Reform vun de Gemengefinanzen, wat dem Minister no e grousse Worf wier. Déi Reform, wou schrecklech vill driwwer diskutéiert ginn ass, wou awer och bal jiddwereen - ausser dem SIFEL - herno der Regierung Recht ginn huet, dat war natierlech d' Trennung vu Kierch a Staat. Dëst wier e grousst Zil gewiescht, dat d'Regierung mat dëser Reform verfollegt hätt, en Zil, dat och erreecht gouf.



An da muss e Superlativ hierhalen. Nom Houschten dann e neie monarchisteschen Ulaf: D'Kinneksreform wier nämlech d'Reform vun de Rettungsdéngschter, wou ee ganz vill geschafft hätt, mat ganz ville Leit wou een et fäerdeg bruecht hätt, datt et kee Streit gouf tëschent de fräiwëllegen an de professionelle Leit an den Hëllefsdéngschter. Modern, eenheetlech, ouni Gebutteks a méi zentral wier elo dee CGDIS. An do dann de physikalesche Verglach: nämlech de berühmte "Quantesprong" no vir. E bëssen depriméiert ass den Inneminister schonn, datt déi Reform net déi am meeschten appreciéiert ass. An der Press wieren d'Kierchefabricke méi Sujet gewiescht, ma am meeschten Aarbecht huet d'Reform vun de Rettungsdéngschter gemaach. Et wier och déi, déi dem Dan Kersch no am wichtegste fir d'Land wier.

Bescheidenheet dann awer erëm um Schluss: am Ministère wier wéi gesot vill geschitt, seet den Dan Kersch. Et mengt ee grad et wier Wahlkampf.



Bilan du ministère de l'Intérieur pour la législature 2013-2018 (04.10.2018)

Le 4 octobre 2018, Dan Kersch, ministre de l'Intérieur, a présenté le bilan de sa législature au ministère de l'Intérieur de 2013 à 2018.

Au cours de cette législature furent notamment réalisés:

• la réorganisation interne du ministère de l'Intérieur, avec un changement de philosophie, le ministère de l'Intérieur agissant plutôt comme partenaire des communes qu'en tant qu'autorité de tutelle;

• l'abolition des commissariats de districts et l'intégration de leur personnel au sein du ministère de l'Intérieur;

• la modification de la législation sur le registre national et les registres communaux et l'introduction de la carte d'identité électronique;

• la réforme des finances communales dont le décompte de l'exercice 2017 a démontré que tous les objectifs étaient atteints, constat d'ailleurs appuyé par la Banque centrale;

• quatre lois sur les fusions de communes et la relance des discussions sur les fusions;

• la loi dite «Omnibus» avec notamment l'accélération des procédures administratives en matière d'aménagement communal;

• l'organisation des élections communales du 8 octobre 2017;

• la modification de la loi sur les syndicats de communes;

• la réforme, en un temps record, du statut et des traitements des fonctionnaires communaux;

• l'introduction obligatoire du compte-épargne temps dans le secteur communal au 1er octobre 2018

• l'abolition du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises avec objectif principal la clarification du statut de propriété des édifices religieux servant à l'exercice du culte catholique;

• la réforme des services de secours avec la création du CGDIS au 1er juillet 2018, le projet phare de la législature, et la construction du Centre national d'incendie et de secours.

En somme, 26 projets de loi et 53 projets de loi ont été introduits dans la procédure législative, voire réglementaire à l'initiative du ministère de l'Intérieur.