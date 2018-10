Lénks am Bild en Deel vum Parking "A Kack", deen an Zukunft, wann et dem Ministère no geet, d'Schülerbussen an der Abteistiedchen empfänke soll. © RTL-Archiv (lm)

Eng ganz Rei Elteren a Schüler hate sech bei der Direktioun vum Iechternacher Lycée driwwer opgereegt, si géife wéinst der neier, provisorescher Busgare an der Rue des Remparts zu Iechternach zanter der Rentrée ze spéit kommen.En Donneschdeg reagéiert den Nohaltegkeetsministère an engem Schreiwes. D'Servicer vum Ministère hu verschidden aner Varianten analyséiert a proposéieren der Gemeng Iechternach, fir 4 Busquaien um Parking "A Kack" direkt nieft dem Lycée z'amenagéieren. Dat wier déi eenzeg Léisung, fir de Schülertransport effikass an aller Sécherheet z'assuréieren.Déi provisoresch Gare am Zentrum vun der Abteistad, heescht et am Communiqué, wier nämlech net appropriéiert, fir eng grouss Zuel vu Schüler ze geréieren, besonnesch no der Schoul.Dat ass dach en neien Ament.An enger éischter Phas hat de grénge Minister dem CSV-Deputéierte Léon Gloden nach op eng dréngend parlamentaresch Fro geäntwert, all déi Concernéiert hätte sech den 19. September fir eng Reunioun gesinn, op där all d'Problemer diskutéiert a geléist gi wieren. Dem Ministère no wier och d'Distanz ze Fouss tëscht dem Lycée an der neier Gare quasi d'selwecht bliwwe wéi virdrun.De Parking "A Kack" gehéiert der Iechternacher Gemeng. D'Demande vum Nohaltegkeets- an dem Educatiounsministère fir eng Busgare fir de Schülertransport do z'installéieren, ass e Mëttwoch un d'Gemengeresponsabel erausgaang.

Offizielle Communiqué

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

Suite à la mise en service de la nouvelle gare routière provisoire à Echternach en date du 17 septembre 2018, accueillant également les lignes de bus assurant le transport scolaire des élèves du Lycée classique d'Echternach, de nombreux parents d'élèves et la direction du lycée ont fait part de leur mécontentement.



Les services compétents du ministère du Développement durable et des Infrastructures et du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse se sont déplacés à Echternach le jour même de la rentrée, le 19 septembre 2018, afin d'analyser ensemble avec la direction du lycée une réorganisation éventuelle du transport scolaire. En effet, le déplacement de la gare routière vers le centre commercial à la hauteur de la Rue des remparts, décidé d'un commun accord avec la Ville d'Echternach, et notamment le nouveau trajet à pied que les élèves doivent faire à présent, font surgir un problème de sécurité.



Les représentants des ministères responsables et du lycée ont analysé ensemble plusieurs variantes de trajet entre le lycée et la nouvelle gare routière.



Toutes les variantes comprennent des dangers potentiels, étant donné que les élèves doivent traverser plusieurs routes fortement fréquentées par le trafic. De même, la gare routière provisoire n'est pas appropriée pour accueillir un grand nombre d'élèves, surtout lors de la fin des classes. Les trois parties ont tiré la conclusion que la seule solution consiste à dédier une partie du parking « A Kack », qui se situe près du lycée et qui appartient à la Ville d'Echternach, afin d'y aménager une gare routière provisoire avec quatre quais de bus. De cette manière, un transport scolaire efficace et en toute sécurité pourrait y être assuré.



Une demande en ce sens a été adressée par les deux ministres à la Ville d'Echternach en date du 3 octobre 2018.