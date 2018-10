D'Männer tëscht 27 an 33 Joer, deene fir den Zäitraum 2012 bis 2016 eng hallef Dosen Tëschefäll virgehäit ginn, sollen nämlech, wann et der Vertriederin vum Parquet no geet, fir 8 bis 18 Joer an de Prisong.Bei de 4 Haaptvirfäll (tëscht Summer 2012 an Ufank 2015) war d'Haaptaffer ë.a. mat engem Buschmesser, enger Waff an engem Messer bedreet ginn an hat z.B. 11.000 € an tëscht 2,7 an 3,2 kg Marihuana ofgeholl kritt.De 7. November gëtt d'Uerteel gesprach.