Et ass den Albdram vun all Famill an de leschte Weekend huet et gläich 4 Famillje matenee getraff - déi vum Enzo, Thimoté, Elisa an Axelle.

Detailer iwwer den déidlechen Accident op der A3 (04.10.2018)

4 jonk Mënsche sinn duerch een Autosaccident op der Autobunn fir a Frankräich ëm d'Liewe komm.



Et kommen elo méi Detailer vun dësem trageschen Ongléck un d'Dagesliicht an et kann ee wuel net dacks genuch virun allem jonk Leit drun erënneren, wéi geféierlech et ka sinn, sech nom Erausgoen hannert d'Steier ze setzen.



Enzo, Thimoté, Elisa an Axelle. 4 Frënn, déi d'Nuecht vun e Samschdeg op e Sonnden an enger Stater Disco, um Showcast vun engem bekannte franséische Rapper, duerchgefeiert hunn. Um Wee hir heem, no net emol 5 Kilometer, koum et zum Drama: 17, respektiv 18 Joer al, stierwen se alle 4.



D'Enquête ass nach net ofgeschloss. Sou laang gëtt et keng offiziell Kommunikatioun vum Parquet. Ma Zeien, Aussoe vu Frënn, brénge lues a lues Erklärungen: De Chauffeur, 18 Joer jonk, huet e Feeler gemaach. De Bus vis-à-vis hat keng Plaz fir auszewäichen. De Schantje vun de Ponts et Chaussée op där Plaz wier à priori konform.



Bis haut sinn dëst Joer 30 Persounen op de Lëtzebuerger Stroossen ëm d'Liewe komm. D'AVR sensibiliséiert, grad den Ament.



Hei solle grad och d'Elteren eng aktiv Roll spillen. Am Dialog, an deem si de Jugendleche proposéieren, se am Noutfall ofzehuelen. An deem d'Elteren zum Beispill de Jugendleche 50 Euro matginn, fir wa si selwer ze midd sinn oder hire Chauffer vum Owend ze midd ass oder gedronk huet, en Taxi ze huelen.



Bis den 3. Oktober dëst Joer huet d'Police schonn 1.154 Führerschäiner op der Plaz agezunn. Wéinst Alkohol um Steier. Dobäi kommen nach emol 1.535 Procès-verballen. Mat der Remark, d'Zuel u Kontrollen ass limitéiert.