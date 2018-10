Vun dësem Freideg u muss de Grand-Duché keng Strofen méi un d’EU bezuelen, well eis Kläranlagen am Land net konform zu enger EU-Direktiv waren.

© RTL-Archiv

Um Freideg de Mëtteg gi nämlech d’Phasen 1 an 2 vun der Modernisatioun vun der Anlag op der Bleesbréck ageweit, an dono ass ee mat sämtlechen Anlagen am Land EU-konform, heescht et vum Nohaltegkeetsministère an engem Communiqué.

En offizielle Bréif vun der Ëmwelt-Direktioun an der EU-Kommissioun huet dat och schonns confirméiert.

Am Joer 2006 ware Prouwen op den Kläranlagen vun Uewersyren, Beggen, Hesper, Miersch an eben der Bleesbréck am EU-Check jo duerchgefall.

Iwwer 6 Milliounen € u Strofen, déi den europäesche Geriichtshaff 2013 gesprach hat, huet dat Lëtzebuerg zanterhier u Strofen kascht.



Offizielle Communiqué

Le Luxembourg conforme à ses obligations en matière de traitement d'eaux urbaines (05.10.2018)

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement

Cet après-midi aura lieu l'inauguration des phases 1 & 2 de la modernisation de la station d'épuration de Bleesbruck. Par l'achèvement de ces phases, le Luxembourg respecte ses obligations en vertu de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Direction générale de l'environnement de la Commission européenne a confirmé cette information par une lettre officielle adressée au gouvernement. Elle stipule qu'après vérification des échantillons disponibles, les résultats de traitement des stations d'épuration d'Uebersyren, Beggen, Hesperange, Mersch, et Bleesbruck, visées par I'arrêt du 23 novembre 2006, sont désormais conformes à la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.

Par la suite, le Luxembourg ne doit plus payer d'astreintes pour non-conformité.