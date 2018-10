D'Ambulanz vun Housen an den Asazzenter vu Méchela waren op der Plaz.



Géint 22.20 Auer koum et zu engem Tëschefall tëscht engem Bus an engem Auto zu Angelduerf. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Ambulanz vu Lëntgen an den Asazzenter vun Angelduerf goufe geruff.