Wéi Ponts et Chaussées an engem Communiqué matdeelen, wäerten et eng Partie Aarbechten op der Fuerbunn vum Gaasperecher Kräiz ginn, dat vun e Freideg 5. Oktober géint 20 Auer, bis e Méindeg 8. Oktober géint 6 Auer Moies.





An deem Kader wäerten dann och Deeler vum Gaasperecher Kräiz gespaart sinn, dorënner déi riets Spuer tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Rondpoint Gluck a Richtung Stad, d'Sortie wann ee vu Sterpenech vun der A6 a Richtung Rondpoint Gluck vun der A3 fiert an d'Bretelle vum Rondpoint aus, wann ee vun der A3 op d'A1 fuere wëll.





Den Trafic wäert op dëse Plaze mat Hëllef vun Deviatioune gereegelt ginn.

Communiqué vu Ponts et Chaussées

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de plusieurs bretelles de la croix de Gasperich à partir du vendredi soir 5 octobre vers 20 heures au lundi matin 8 octobre 2018 vers 6 heures.



Barrages et déviations



À partir du vendredi 5 octobre vers 20 heures au lundi 8 octobre 2018 vers 6 heures, le barrage suivant est mis en place:



• La voie lente et la bande d'arrêt d'urgence entre la croix de Gasperich et le rond-point Gluck en direction de Luxembourg-Ville;

• La bretelle de sortie de la croix de Gasperich en provenance de Sterpenich de l'A6 et en direction du rond-point Gluck de l'A3;

• La bretelle d'accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck de l'A3 et en direction de Trèves de l'A1.



Le trafic en provenance de Sterpenich de l'A6 et en direction du rond-point Gluck de l'A3 est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'échangeur Livange de retour sur l'A3 en direction du rond-point Gluck.



Le trafic en provenance du rond-point Gluck de l'A3 et en direction de Trèves de l'A1 est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'échangeur Livange de retour sur l'A3 en direction de l'autoroute A1.



Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture des bretelles étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée. Les bretelles de la croix de Gasperich sont barrées vers 20 heures en date du 5 octobre 2018.