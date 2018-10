D'Ambulanz an de Samu aus der Stad, d'Asazzenteren vu Mutfert an aus der Stad, grad wéi d'Police an de Chef de peloton aus dem 3-Lännereck waren op der Plaz.Kuerz no 6 Auer gouf an der Stad an der Avenue John F. Kennedy eng Persoun vun engem Auto ugestouss. Ënnert anerem d'Ambulanz aus der Stad an de Samu vun Esch waren am Asaz.Géint 6.30 Auer sinn an der Bitburger-Strooss an der Stad en Auto an e Vëlo net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.Kuerz virun 8 Auer dunn gouf dunn nach eng Persoun an der Stad ugestouss, méi genee an der rue Marie-Adelaide. D'Ambulanz aus der Stad gouf op d'Plaz geruff, well 1 Persoun blesséiert ginn ass.