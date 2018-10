Handicap International Lëtzebuerg: 90 Affer pro Dag (05.10.2018) All Dag stierwen 90 Leit un de Suitte vu Minnen oder Bommen, dofir huet Handicap International eng Campagne gestart, fir d'Mënschen ze sensibiliséieren.

Ënnert anerem fir Konferenze mat Schüler ass den Ament d‘Sarah Kalbay zu Lëtzebuerg, déi jonk Irakerin ass Responsabel fir de Programm vun der Dekontaminéierung am Irak vun Handicap International. Am Lycée Vauban war déi jonk Fra de Freideg de Moie fir eng Konferenz mat de Schüler.