Politmonitor: Wat entscheet d'Walen? Rep. Maxime Gillen



Wat sinn déi Themen, déi d'Wal e Sonndeg 8 Deeg am meeschte wäerte beaflossen? Déi Fro huet TNS Ilres am Optrag vu Lëtzebuerger Wort an RTL 1052 Lëtzebuerger Wieler gestallt. Déi zwee meescht genannte Sujete si kaum iwwerraschend de Logement an d'Mobilitéit. Aner Sujeten, déi d'Walcampagne dominéiert hunn, landen dogéint wesentlech méi ënnen an der Lëscht.

Wat ass wichteg?

Mat ëmmer méi Leit, déi Schwieregkeeten hunn, zu Lëtzebuerg déi fir si richteg a bezuelbar Wunneng ze fannen, brauch ee sech net ze wonneren, dass de Sujet vum Wunnengsbau a Logement an dësem Walkampf eng wichteg Roll spillt.Fir ganzer 44 Prozent vun de Leit, déi gefrot goufen, gehéiert dee Sujet deemno och zu deenen dräi Themen, déi dës Wal wäerten entscheeden.26 Prozent hunn d'Mobilitéit uginn a fir 23 Prozent vun de Leit wäert d'Thema Bildung mat den Ausschlag ginn. Duerno kommen d'Gesondheetswiesen an Ëmweltfroen.Mat de Resultater vum selwechte Sondage am Virfeld vun de Walen 2013 huet dës Lëscht awer näischt méi ze dinn, wéi de Luc Biever vun TNS Ilres erkläert:"Wa mir eis déi walentscheedend Themen ukucken a mir vergläichen dat mat 2013, da gesi mer, dass haut ganz aner Theme bei de Leit wichteg sinn, wéi dat 2013 war. 2013 waren Aarbechtslosegkeet an Emploi dat wichtegst Thema, dat ass haut net méi sou wichteg bei de Leit. Dat zweet Thema war Pensioun a Renten, och dat huet haut net méi déi Importenz, wéi dat 2013 war. Dat Thema, wat wierklech ganz no vir geschoss ass, dat ass d'Mobilitéit. 2013 waren nëmmen zwee Prozent vun de Wieler der Meenung, dass Mobilitéit e walentscheedend Thema ass an haut sinn dat 26 Prozent."Themen, wéi déi Lëtzebuerger Sprooch an Identitéit, déi an dëser Walcampagne relativ vill diskutéiert goufen, sinn nëmme fir allkéiers 11 Prozent vun de Leit decisiv.

Wie kann et léisen?

Fir all Sujet, deen déi Gefroten als ee vun deenen 3 wichtegste fir dës Wal uginn hunn, gouf och gefrot, wéi enger Partei si dann am meeschten zoutrauen, dee Problem kënnen ze léisen.Beimfält op, dass am Fong keng Partei wierklech iwwerzeege konnt. Knapp 40 Prozent hu souguer gesot, dass si et net wéissten oder si an där Saach iwwerhaapt kenger Partei vertrauen.Punktokonnten déi Gréng, wéi et schéngt awer iwwerzeegen. Ganzer 45 Prozent vun deenen, déi Mobilitéit als ee vun deenen dräi decisive Sujeten ugesinn, gleewen drun, dass déi Gréng dee Problem am beschte kéinten ugoen.Wärend déiawer nëmme bei vereenzelten Themen iwwerzeege kënnen, kann d'dat direkt bei e puer: "D'CSV punkt bei enger ganzer Rei vun Themen. Si sinn oft och déi Partei, déi vun de Leit als déi Partei gesi gëtt, déi déi beschte Léisungen an Äntwerten huet. Ausser an zwee Themen, wou eben déi Gréng virun hinne sinn. Dat ass de Klimaschutz, Ëmwelt an Energie an eben d'Mobilitéit."D'ka virun allem bei deene Leit punkten, déi de wirtschaftleche Wuesstem an d'Zukunft vum Land als kruzial Themen ugesinn.D'iwwerzeegt haaptsächlech déi Wieler, fir déi d'Bekämpfe vum Aarmutsrisiko an d'Gesondheetswiesen zu den dräi wichtegste Sujete gehéieren.Allgemeng kucken d'Leit awer positiv an d'Zukunft, mat zwee Drëttel vun de gefrote Wieler, déi fannen, dass Lëtzebuerg gutt op d'Erausfuerderunge vun der Zukunft virbereet ass.Ma bei der Fro, wéi eng Partei dës Erausfuerderungen am beschte meeschtere kann, ass d'Resultat manner kloer. D'CSV huet zwar mat ronn engem Drëttel vun de Stëmmen d'Nues vir, ma och knapp en Drëttel vun de Leit wëssen et net oder trauen dat kenger Partei zou. Dobäi fält op, dass virun allem Leit am Alter vun 18 bis 44 Joer net sécher sinn, wéi enger Partei si d'Léisung vun de Problemer an Zukunft zoutrauen.