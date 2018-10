© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeff Kieffer

Haut ass den Nationale Commemoratiounsdag, op deem un d'Nazi-Ënnerdréckung wärend der Occupatioun tëscht 1940-1945 erënnert gëtt. Och un de Courage an d'Solidaritéit vum Lëtzebuerger Vollek soll mat dësem Dag erënnert ginn.



Stéchdatum war den 10. Oktober 1941, deen elo zanter 1946 symbolesch geféiert gëtt, fir déi patriotesch Reaktioun vun der Majoritéit vun de Lëtzebuerger op de Versuch, Lëtzebuerg iwwert de Wee vun der "Personenstandsaufnahme" an dat däitscht Räich z'integréieren, ze wierdegen. Resistenzler, KZ-Prisonéier, Ëmgesidelter an Zwangsrekrutéierter hu grouss Affer bruecht, fir Fräiheeten ze erhalen, dorunner sollen och déi jonk Generatiounen erënnert ginn.



Dofir sinn e Sonndeg eng ganz Partie Zeremonië virgesinn. De Groussherzog Henri leet géint 10 Auer um Kanounenhiwwel beim Nationale Monument vun der Lëtzebuerger Solidaritéit eng Gerbe néier an erneiert och d'Flam vun der Erënnerung, déi um Helleg-Geescht-Plateau brennt. Dat a Präsenz vum Premier Minister Xavier Bettel, dem Vize-Premier Etienne Schneider, dem éischte Bierger vum Land Mars Di Bartolomeo, dem Generol Alain Duschène an der Buergermeeschtesch Lydie Polfer.



Um 10.30 Auer ass dann eng Zeremonie beim Monument fir d'Memoire vun den Affer vun der Shoah, da geet et um 11 bei d'Monument vun der Erënnerung, d'Gëlle Fra. Um 11.30 Auer ass Rendez-vous beim Monument vun der Resistenz an der Deportatioun beim Hinzerter Kräiz um Nikloskierfecht an ofschléissend ass och nach eng Commemoratiounszeremonie am Lycée Classique zu Dikrech.





La Journée de commémoration nationale rend hommage à la solidarité et au courage du peuple luxembourgeois durant l'occupation de 1940 à 1945. À cette occasion, plusieurs cérémonies seront prévues au Luxembourg le dimanche 7 octobre 2018.

10 h 00 – Cérémonie au monument national de la Solidarité luxembourgeoise («Kanounenhiwwel»)



À son arrivée au boulevard F. D. Roosevelt, S.A.R. le Grand-Duc sera accueilli au pied du monument national de la Solidarité luxembourgeoise par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, par le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et par le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, le général Alain Duschène.



À son arrivée au «Kanounenhiwwel», le chef d'État déposera une couronne de fleurs devant le monument, puis ranimera la flamme du souvenir.



Ensuite, S.A.R. le Grand-Duc se rendra à l'intérieur du monument pour signer le livre d'or.



À la sortie du monument, S.A.R. le Grand-Duc saluera les porte-drapeaux, les autorités luxembourgeoises, les ambassadeurs résidant au Luxembourg, les membres du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale composé de représentants de la Résistance, des enrôlés de force et des victimes de la Shoah.



10 h 30 – Cérémonie au monument à la mémoire des victimes de la Shoah



À l'issue de la cérémonie au monument national de la Solidarité luxembourgeoise, des gerbes de fleurs seront déposées devant le monument à la mémoire des victimes de la Shoah au boulevard Roosevelt à Luxembourg. Les gerbes seront déposées par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et par le président du Consistoire israélite, Albert Aflalo.

Le discours et la prière prononcés par le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, seront suivis du discours du Premier ministre Xavier Bettel.



11 h 00 – Dépôt de fleurs devant le monument du Souvenir (Gëlle Fra)



Des couronnes de fleurs seront en outre déposées devant le monument du Souvenir à la place de la Constitution par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, en présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, du chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, le général Alain Duschène, et du directeur général de la police grand-ducale, Philippe Schrantz.



11 h 30 – Cérémonie au monument national de la Résistance et de la Déportation (Hinzerter Kräiz)



Le Premier ministre Xavier Bettel prononcera un discours au monument national de la Résistance et de la Déportation.

Un représentant de l'Église catholique, le vicaire général Léo Wagener, le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, et le pasteur de l'Église protestante de Luxembourg, Volker Strauß, procèderont ensuite à la bénédiction de la tombe au monument national de la Résistance et de la Déportation (Hinzerter Kräiz).



Des couronnes de fleurs y seront déposées par Mars Di Bartolomeo, Xavier Bettel et Lydie Polfer.



Cérémonie de commémoration et de mémoire au Lycée classique de Diekirch



Une cérémonie de commémoration et de mémoire aura lieu au Lycée classique de Diekirch, en présence du président de la Chambre des députés, du Premier ministre et des membres du gouvernement, des autorités nationales, des ambassadeurs, du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et d'étudiants.



Au programme de la cérémonie figureront des discours de Mars Di Bartolomeo, de Xavier Bettel, du directeur du lycée, Marcel Kramer, du bourgmestre de la Ville de Diekirch, Claude Haagen, et du président du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Josy Lorent. Seront également prévus un accompagnement musical par la chorale du Lycée classique de Diekirch, la soprano Danièle Patz et la saxophoniste Nadine Kaufmann ainsi que la lecture scénique de textes sélectionnés par des étudiants du lycée.



Den Nationale Commemoratiounsdag gëtt zënter 1946 alle Lëtzebuerger d’Geleeënheet, sech un d’Nazi-Ënnerdréckung vun 1940 bis 1945 z’erënneren an d’Undenken un all d’Affer héichzehalen, déi sech der Tyrannei entgéintgestallt a fir d’Onofhängegkeet an d’Fräiheet vun der Heemecht gekämpft hunn.

Den Datum vum 10. Oktober 1941 symboliséiert déi patriotesch Reaktioun vun der grousser Majoritéit vun de Lëtzebuerger op den hannerhältege Versuch, Lëtzebuerg iwwert de Wee vun der "Personenstandsaufnahme" an dat Däitscht Räich z’integréieren. Enger Natioun hiert kollektiivt Gediechtnes oprechterhalen heescht och, reegelméisseg un esou wichteg Momenter an hirer Geschicht z’erënneren, fir se un déi kommend Generatioune weiderzeginn. Sou ënnersträichen d’Affer vun de Resistenzler, de KZ-Prisonéier, den Ëmgesidelten an den Zwangsrekrutéierten, wéi wichteg et ass, déi mënschlech Fräiheeten ze respektéieren.

Dëst Joer hu mir äis méi speziell erënnert un dat schrecklecht Leed, wat de rassisteschen an antisemiteschen Naziregime de jüddesche Matbierger – Lëtzebuerger an aus dem Ausland heihinner geflüchte Judden –, ugedoen huet. D’Monument zur Erënnerung un d’Affer vun der Shoah, d’Aweiung vun enger Bronzeplaque, déi un d’Deportatioun vu 658 jüddesche Leit erënnert, déi vun der Stater Gare aus déportéiert goufen, an d’Constitutioun vun der Fondation pour la Mémoire de la Shoah sinn Zeechen heivunner.

Mir vernäipen äis haut virum Courage an den Affer vun der Krichsgeneratioun a mir féieren esou d’Erënnerungsflicht weider. Méi wéi jee musse mir äis haut engagéiere fir d’Idealer vun Demokratie an Toleranz. A mir mussen och d’Wäerter vum Respekt vun de Mënscherechter, der Fräiheet, der Gerechtegkeet an der Vëlkerverstännegung héichhalen an enger Welt, wou dës essentiell Wäerter schéngen zréckzegoen an ëmmer manner schénge respektéiert ze ginn.





