Abus de faiblesse a Bedruch / Reportage Eric Ewald



De Vertrieder vum Parquet général huet allzäit gemengt, dës 1. Strof sollt confirméiert ginn, woubäi d'Geldstrof och méi héich kéint ausfalen.

Grad wéi an 1. Instanz sollten nämlech d'Infraktioune vun Abus de faiblesse a Bedruch am Zesummenhank mam Affer zréckbehale ginn. Den Ugekloten, deen um Freideg net op d'Cour d'appel an der Stad komm war, hätt de Kontakt mat deem Mann zouginn; deen hätt sengersäits ëmmer dovu geschwat, dass hie souwuel engem 1. wéi och dësem zweeten Hellseher 20.000 € ginn hätt! D'Affer hätt déi zweet 20.000 € am Joer 2013 ginn, well "Ouni Sue kommen d'Geeschter net! Et kann een de Kapp rëselen!" De Beschëllegten, deen op eemol och vill méi aggressiv gi wär, hätt ee Moment vu 40.000 € geschwat, wat engem Aveu gläichkéim, sou de Vertrieder vum Parquet général. An 1. Instanz hat d'Affer iwwregens Schuedenersatz an Héicht vun 20.000 € zougesprach kritt.

Den Affekot vum Ugekloten huet drop higewisen, dass säi Client vun den 1. Riichter just wéinst deem enge Fait condamnéiert gi wär, amplaz vun 3 Stéck, déi him dunn nach virgehäit gi waren. D'Affer hätt 20.000 € Schuedenersatz zougesprach kritt, woubäi säi Mandant contestéiere géif, déi Sue kritt ze hunn, wéi de Me Stroesser betount huet. Säi Client wär wuel a Kontakt gewiescht mam Affer, dat wéinst Liebeskummer ëm Hëllef gefrot hätt. De Mann hätt dofir fir d'éischt zwee aneren Hellseher 20.000 € ginn an dunn dem Ugekloten datselwecht; heifir léich awer just d'Ausso vum Affer vir, huet den Affekot vum Beschëllegte gemengt. Dee sech du gefrot huet, firwat de Mann 20.000 € bezuelt hätt, fir genee souvill erëmzekréien, an ob säi Mandant Drock op d'Affer gemaach hätt: Neen, en hätt héchstens gelunn, war seng Äntwert dorop. De „Grand voyant medium“ sollt deemno vun de Virwërf vun Abus de faiblesse a Bedruch fräigesprach ginn, iwwerdeems d'Affer net op d'Cour d'appel komm wär, fir hir Partie civile ze widderhuelen.

D'Uerteel ass fir den 30. Oktober.