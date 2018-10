Lëtzebuerger Aktivisten am Hambacher Forst (08.10.2018) Zanter Jore setze sech Aktivisten dofir an, datt dat lescht Stéck vum Hambacher Forst net ofgeholzt gëtt.

Nodeems déi lescht Aktivisten aus de Beem geholl waren, huet RWE d'Preparatioune fir d'Ofholze séiere virugedriwwen. Vu Mëtt Oktober u wollt den Energiekonzern den Hambacher Forst weider ofholzen, fir weider Kuel ofzebauen. E Freideg hat dunn awer d'Geriicht zu Münster d'Decisioun geholl, datt d'Ofholze vum Bësch muss gestoppt ginn. Ee grousse Succès fir d'Aktivisten an déi Dausenden Demonstranten, déi an de leschte Wochen op der Plaz demonstréiert hunn.Ënnert hinne waren och eng Partie Lëtzebuerger. De Romain Benick an de Michel Ergen waren op der Plaz fir sech sëlwer en Androck vun der Situatioun zu Hambach ze maachen. Si erziele vun enger ugespaanter Atmosphäre an d‘Emotioune sinn och bei hinnen iwwer gekacht. RWE wëll och déi läscht 10% vum Hambacher Forst, och nach „Hambi“ genannt, ofholzen loossen. Ënnert dem Buedem läit Braunkohle, déi fir d’Produktioun vun Energie gebrauch gëtt, sou den Energieversuerger RWE. Eng Aart a Weis, déi schonn zënter laangem an der Kritik steet, well duerch Kuelekraaftwierker vill CO2 produzéiert gëtt.