Wéi funktionéiere "Stock Options"-Pläng iwwerhaapt? (05.10.2018) Am Virfeld vun de Walen ass dacks iwwer de Sujet Steiergerechtegkeet geschwat ginn an dem Kontext sinn och d'"Stock Option Plans“ genannt ginn.

Heibäi handelt et sech ëm e komplext Instrument, mat deem e Patron engem Manager oder engem gutt bezuelten Talent bis zu 50% vu sengem Joressalaire zu enger méi gënschteger Besteierung ka proposéieren.



Dat Ganzt baséiert op enger Circulaire vum deemolege Finanzminister Luc Frieden.



Wéi genee funktionéiert dëst Instrument, wéi vill Salariéeë profitéieren dovunner a wat kascht et d'Staatskeess? Ass et sozial gerecht a wat soll domat bewierkt ginn?



Äntweren op dës Froen an eisem Punkt fir Punkt.