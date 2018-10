Accident an der Nuecht op e Samschdeg op der A7 um Rouscht. © Klautschen, mobille Reporter

ass an der Nuecht op e Sonndeg géint 3.15 e Quad op d'Kopp gaangen, dobäi gouf eng Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanz vu Rammerech an d'Pompjeeë vun Esch-Sauer waren op der Plaz.Géint Hallefnuecht waren zuan der Rue du X Octobre zwee Autoen net laanschtenee komm, och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanz aus der Stad an d'Pompjeeë vu Walfer waren am Asaz.Géint 20.50 Auer war, also um Rouscht, een Auto accidentéiert. D'Gefier war vun der Strooss ofkomm. D'Ambulanz vu Lëntgen an d'Pompjeeë vu Biissen a vu Miersch waren do, fir dem Blesséierten ze hëllefen.Direkt zwee Blesséierter gouf et e Freideg den Owend, wou zwee Autoen anenee gerannt waren. Am Asaz hei: Ambulanz Beetebuerg, Ambulanz Diddeleng a Pompjeeë Fréiseng.an der Diddenuewener Strooss war e Freideg um 17 Auer e Cyclist ugestouss ginn. D'Ambulanz aus der Stad an d'Pompjeeë vu Réiser hu sech ëm dee liicht Blesséierte gekëmmert.A just e puer Minutte virdru waran der Rue Pierre Anen eng Persoun ugestouss ginn, hei waren déi Beetebuerger Ambulanz an déi Hesper Pompjeeën am Asaz.an der Frummeschgaass hat dann e Freideg den Owend géint 19.15 Auer e Schminni gebrannt géint. D'Clierfer Pompjeeë waren do am Asaz – et blouf bei Materialschued.