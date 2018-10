© Sven Duboutay

E Samschdeg de Moie géint 6 Auer koum et an der Escher Strooss zu engem Accident. En Automobilist krut mat sengem Gefier e geparkten Auto ze paken.Eng Persoun gouf liicht blesséiert a koum mat der Ambulanz an Spidol. Am Asaz war de CIS Rëmeleng mat 6 Léit, d'Ambulanz vu Käl an d'Police.