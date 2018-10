E Freideg den Owend géint 23.30 Auer goufen zuan der Rue du Chemin de fer 3 Jonker gemellt, déi am Gaang waren, d'Maueren am Foussgängertunnel ze sprayen. Si haten och Offlossgitteren aus hire Verankerungen am Buedem gehuewen an an der Mëtt vum Wee trëlle gelooss. Ausserdeem war d'Luucht bei engem Monument an der Géigend futtigemaach ginn, d'Fënsteren an d'Diere vum ale Postgebai ware beschmiert ginn an eng grouss Fënster vun der Spillschoul war och nach ageschloe ginn.D'Täter konnten net gepëtzt ginn, d'Police enquêtéiert awer.

Op der Strooss

An der Nuecht op e Samschdeg géint 0.25 Auer goufan der Areler Strooss en Auto gestoppt, deen 111 km/h drop hat. 50 war do erlaabt. De Chauffer hat kee Permis a gouf och nach duerch en europäeschen Mandat d'arrêt gesicht. De Parquet huet de Mann festhuele gelooss.Schonn e Freideg de Mëtteg hat d'Police zue Chauffer kontrolléiert, deen um Steier souz, obschonns e bis 2031 net méi fueren dierf. Dee Chauffer gouf verhaft a koum virun den Untersuchungsriichter.Zugouf e Freideg den Owend kuerz virun Hallefnuecht op der N11 en Auto gestoppt, deen 179 amplaz maximal 90 km/h drop hat. Hie war a Richtung Stad ënnerwee an huet de Permis mussen ofginn. Dat ass och 4 Leit esou gaangen, déi ze vill gedronk haten - zu Déifferdeng, Iechternach an zweemol an der Stad.

Dealer gepëtzt

D'Police huet e Freideg den Owend géint 23.45 Aueran der Diddenuewener Strooss e Mann kontrolléiert, deen hir verdächteg virkoum. D'Beamten hunn Drogen, boer Suen an en Handy fonnt. Net wäit vum Mann ewech louch och nach e Pak, an deem Droge waren.D'Polizisten hunn de Mann verdächtegt, ze dealen, e Verdacht, deen och duerch Zeienaussoe confirméiert gouf.De Parquet huet ordonnéiert hien festzehuelen.