Solidaritéit fir Leit mat Kriibs beim 16. Broschtkriibslaf (06.10.2018) Scho fir d'16. Kéier gouf de Broschtkriibs-Laf organiséiert. Iwwer 540 nei Fäll goufen 2017 hei zu Lëtzebuerg gezielt.

Diagnose Kriibs! Dës Nouvelle huet d'Michèle Fox virun iwwer 2 Joer vun hirem Dokter matgedeelt kritt. - Lymphdrüsekriibs mat 35 Joer a Mamm vun engem 8 Méint ale Bouf. Während engem Joer, vu Juni 2016 bis Juni 2017 war déi jonk Mamm an engem Traitement. Dëst war e schwieregt Joer. Fir déi ganz Famill.546 nei Fäll vu Broschtkriibs goufen d'lescht Joer gezielt. Et trëfft also méi wéi eng Fra pro Dag. Hei zu Lëtzebuerg stierwen all Joers eng 1.000 Leit u Kriibs. D'Michèle Fox huet gekämpft a während hirer Krankheet de Grupp "Jonk a Kriibs" op Facebook gegrënnt. E soll d'Leit tëscht 20 a 40 Joer uschwätzen.D'Michèle Fox muss nach regelméisseg an d'Kontroll. Geheelt ass déi sympathesch Fra nach net. Eréischt no 5 Joer, um Enn vun der Behandlung, ka vun Heelung rieds goen. Broschtkriibs bei den Dammen a Daarmkriibs bei de Männer sinn déi heefegst Kriibs-Zorten hei am Land.