Fir d’7. Kéier stoungen um Samschdeg ronderëm de Cercle Cité d’Gesellschaftsspiller am Mëttelpunkt.

© Christophe Hochard

Organiséiert vun der Stad Lëtzebuerg an der Capel konnte Jonk an Al sech hei de ganzen Dag amuséieren.

Tëscht 20 bis 30 Spiller stoungen de Leit zur Verfügung. Briet- an hëlze Spiller. Zil ass et, datt d’Kanner an hir Elteren nees léieren zesummenzespillen. Ausserdeem sollen d’Kanner nees méi vun de Computerspiller ewechgeholl ginn.





Op dës Manéier ginn och déi sozial Kontakter nees méi valoriséiert.

All 1. Weekend am Oktober gëtt den Dag organiséiert.