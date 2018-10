Orang Utan Help Lëtzebuerg: Afenpopulatioun ze erhalen (06.10.2018) De Liewensraum vun den Orang-Utanen an Indonesien geet ferm zreck. Ënnert aanerem well gréisser Bëschflächen vun der Palmuelegindustrie ofgeholzt ginn. Doweinst setzt sech d'Associatioun Orang Utan Help Lëtzebuerg an.

Dowéinst ginn et Initiativen an Experten ewéi ënnert den den holläneschen Déiereschützer Willie Smits, dee sech fir d’Erhale vun der Orang-Utan-Populatioun an Indonesien asetzt.Am Kader vun engemLëtzebuerg war de Willie Smits um Samschdeg am Lycée Belval.Orang-Utane liewe virun allem op Beem. Ma well ëmmer méi tropesch Reebëscher zerstéiert ginn, geet de Liewensraum vun den Mënschenafen zréck.Bis ewell goufen nämlech 88 vun 143 Milliounen Hektar Bësch an Indonesien zerstéiert.