De Corps grand-ducal Incendie et Secours mellt zwee Virfäll an der Nuecht op e Sonndeg.

E Samschdeg den Owend géint 20 Auer sinn zu Beetebuerg an der Rue Klensch zwee Autoen aneneegerannt, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren déi Beetebuerger Ambulanz an déi Beetebuerger Pompjeeën.An zu Bartreng am Millewee huet géint 0.15 Auer eng Luucht an engem Haus gebrannt. D'Pompjeeën aus der Stad waren am Asaz, blesséiert gouf hei keen.