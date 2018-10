D'Police hat e Samschdeg den Owend géint 10.30 Auer gemellt kritt, datten Auto mat héijer Vitess an am Zickzack ënnerwee wier.Wéi de Chauffer laanscht eng Policepatrull gerannt ass, huet déi d'Kéier gemeet an ass hannendru gefuer. D'Gefier gouf dunn am Rond-pointvun enger zweeter Patrull gestoppt.De Chauffer hat kee Führerschäin. Hie gouf protokolléiert.Zuhat en Automobilist an der Nuecht op e Sonndeg grouss gekuckt. Wéi hie géint 1.20 Auer duerch d'Escher Strooss wollt fueren, huet d'Police do Kontrolle gemeet.Dem Chauffer huet dat net gefall an doropshin huet hien eng 50 Meter virun der Kontroll einfach d'Kéier gemeet. D'Beamten hu sech mam Déngschtauto hannendru gemeet an hunn de Mann an der Bielesser Strooss gestoppt.Scho vu baussen ass de Polizisten de Geroch vu Cannabis an d'Nues geklomm an an der Mëttelkonsol vum Auto louch dunn och e klengt Stéck Haschisch.De Chauffer gouf positiv op Cannabis getest a gouf protokolléiert.