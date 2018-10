An enger Woch ass déi nei Chamber gewielt - ma eng gutt Partie Leit hunn dat ewell via Bréifwahl gemaach, respektiv mussen et nach maachen.

© RTL Archivbild

Bis spéitstens en Donneschdeg den Owend, respektiv zur Zäit, wann d'Bréifkëscht fir d'lescht eidel gemaach gëtt, muss d'Enveloppe mam Walziedel agehäit gi sinn, fir datt se zur Zäit am Walbüro ass.

Et ass awer och méiglech d'giel Enveloppe mam Walziedel nach um Walsonndeg tëscht 8 an 14 Auer am Haaptwalbüro vun der respektiver Gemeng ofzeginn - dëst ass definitiv deen allerleschten Delai.

An eenzele Gemengen haten et iwwerdeem Problemer ginn, datt Leit net op de Lëschte vun de Bréifwieler drop waren, obwuel se dës ugefrot haten - de Responsabele vum staatleche Centre des Technologies de l'Information no, hätt dëst awer net un technesche Problemer geleeën.

Fir d'Leit, wou d'Demande op Bréifwal net "duerchgaangen" ass, heescht et elo awer sech um Walsonndeg an de Walbüro ze deplacéieren.

D'Rekordzuel vun 40.000 Leit huet iwwerdeem fir den 14. Oktober d'Bréifwal ugefrot gehat - dat sinn eng ronn 16% vun allen 257.000 Stëmmberechtegten. 2013 waren et nëmme ronn 8%.



Déi offiziell Matdeelung

Dépôt des bulletins de vote par correspondance



Communiqué par: Bureau centralisateur gouvernemental

Il est porté à la connaissance des électeurs résidents qui votent par correspondance que pour garantir l'arrivée à temps des bulletins de vote par correspondance, il est recommandé de poster son bulletin de vote au plus tard le jeudi, 11 octobre 2018 avant la dernière levée indiquée sur la boîte aux lettres.



Les électeurs qui n'ont pas envoyé leur bulletin de vote par correspondance par la poste, peuvent encore remettre leur enveloppe jaune, renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote, au bureau de vote principal de leur commune le jour des élections entre 8 et 14 heures.