Op der Escher A4 hat et kuerz viru 7 an der Jonctioun Lankelz gerabbelt. Hei sinn zwéin Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Géint 7.45 Auer ass zu Gousseldeng an der Mierscher Strooss en Auto an eng Mauer gerannt. Och hei ass ee Blesséierten ze notéieren.



Um Kierchbierg huet et kuerz virun 10 op der Kräizung tëscht dem Boulevard Frieden an dem Boulevard Adenauer gerabbelt.

Zwéin Autoe waren am Coup. Eng Persoun gouf blesséiert.