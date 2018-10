Géint 17 Auer ass ee Mann op der Plaz Vic Abens op eemol negativ opgefall. En hat ze vill gedronk an huet aner Leit ugegranzt - well e Sträit gesicht hätt, wéi d'Police notéiert. Duerch eng séier Interventioun vun de Beamte konnt dat awer evitéiert ginn. De Mann koum an eng Zell, bis en nees erniichter war.Weideren Asaz du géint 20 Auer, wéi zwou Fraen hu musse gerett ginn, well si an engem Rampli bei der Staumauer un der Our festhoungen. D'Rettungsdaucher vum CGDIS hu se aus hirer onglécklecher Lag befreit. D'Dammen haten e bëssen ze déif an d'Glas gekuckt, heescht et dozou am Police-Bulletin e Méindeg de Mëtteg.E Sonndeg den Owend gouf et dunn nach Alkoholskontrollen an der Géigend, déi de Parquet gefrot hat. Tëscht 19 an 22 Auer gouf zu Gilsdref an zu Furen kontrolléiert. Alles an allem hunn 357 Automobiliste musse blosen, 10 haten der ze vill gedronk, 3 hu mussen hire Permis ofginn.