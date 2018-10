"Pseudo Transparenz" - esou ee Wort-Titel vu leschter Woch, an deem et ëm d'Nieweverdéngschter vun den Deputéierte goung.

Ënnert anerem gouf an deem Artikel den aktuelle Chamberspresident ernimmt, deen dem Artikel no net manner wéi 30.000 Euro de Mount géif verdéngen. Net schlecht gestaunt huet de Mars Di Bartolomeo, wéi en den Artikel gelies huet. Wann ech elo de richtege Chiffer nennen, da klappe se nawell an d'Flilleken, well et nach ze héich fir si ass. Den Artikel wier geschriwwe ginn fir ze schueden. Trotzdem wier hie fir de gliesernen Deputéierten.





De Mars Di Bartolomeo



Et wier wichteg, datt jidderee wéisst, wéi eng Interêten d'Deputéiert hätten. Et géing net just ëm e Montant goen, mee villméi ëm d'Querverbindungen.Wann en Deputéierten zum Beispill an 20 Verwaltungsréit géif sëtzen, wier et wichteg, datt d'Leit dobausse wéissten, wat deem seng Interêten sinn, seet de Mars di Bartolomeo.

Wéi gesäit dem Chamberspresident säi Bilan vun der Legislaturperiod aus? A wat ass säi Point de Vue Punkto Walsystem?

Et wier enorm vill an der Chamber geschafft ginn déi lescht 5 Joer, betount de Mars di Bartolomeo. Kriddeleg Dossiere wieren ugepaakt ginn an et wier gréisstendeels fair diskutéiert ginn. De Chamberspresident huet dann och eng Partie Punkten, op deenen en hofft, datt an Zukunft Akzenter geluecht ginn - zum Beispill a Punkto Kontrollfunktioun. Et misst ee sech als Chamber d'Instrumenter ginn, fir d'Regierung efficace ze kontrolléieren. Mee och d'Gesetzer missten evaluéiert ginn. Mat all der Aarbecht, déi op d'Chamber zoukomm ass, wéi europäeschen Dossieren, den Dialog mam Bierger a sou weider, engagéiert de Mars di Bartolomeo sech voll a ganz fir de Vollzäit-Deputéierten a grad wéi beim Vollzäit-Deputéierte soll d’Diskussioun vun engem eenzege Walbezierk och endlech eng Kéier gefouert ginn, ofgeweit ginn, wat d’Avantagen an d’Desavantagë sinn an dann eng Decisioun geholl ginn.

De Fait, datt d’Walgesetz seet, datt ee vun 75 Joer un net méi wiele muss, fënnt de Chamberspresident net gutt a schwätzt vun absolutem Quatsch. Et soll een den eeleren Leit net Gefill ginn, datt se näischt méi mat der Demokratie ze dinn hunn, seet de Mars Di Bartolomeo. Och d'Bréifwal géing et den eeleren Leit erliichteren, hir Stëmm ofzeginn. Den enormen Zousproch, deen d'Bréifwal dëst Joer iwwregens krut mat 40.000 Leit, déi se ugefrot hunn, géif weisen, datt et de richtege Choix war, dëst ze vereinfachen, seet de Chamberspresident.