Grouss Revisioun beim Train 1900 (08.10.2018) Eng Rees an d'Vergaangenheet. Sou kënnt et engem op d'mannst vir, wann een zu Déifferdeng um Fonds de gras mam Train 1900 fiert.

48 Tonne weit esou eng Dampmaschinn a muss all 5 Joer eng Kéier reviséiert a gefléckt ginn an dat vun nëmmen 3 Benevolle vun der a.s.b.l. AMTF Train 1900. A sou eng Revisioun ass opwänneg an hëlt Zäit.

Net alles gouf am Atelier um Fonds de Gras gemaach. Den Heizkessel ass zum Beispill an England gefléckt ginn. Ee groussen Opwand, well deen eleng weit schonn 10 Tonnen an ass ee wichtege Bestanddeel vun der Lokomotiv.



D'a.s.b.l. AMTF Train 1900 këmmert sech ëm den Erhalt vun den alen Zich an d'Ausflich mam Train 1900. Fir an der a.s.b.l. bei der Revisioun ze hëllefen, muss een awer keen Expert sinn, matmaache kann u sech jiddereen. De Patrick Steichen ass zanter 2 Joer dobäi an hat bis dohi mat Zich eigentlech näischt um Hutt. Geléiert huet hien d'Aarbecht fräi nom Motto "Learning by Doing".