Video-Serie iwwer d'Educatioun: iPad-Klassen an de Lycéeën (08.10.2018) Am Kader vun der Strategie "Digital(4)Education" hat den Educatiounsministère 2015 de Schoulen un d’Häerz geluecht an de Klasse mat Tableten ze schaffen.

Am Lycée Aline Mayrisch gouf nach ni reng mat Bicher an Hefter geschafft. Zënter der Ouverture vum Gebai am Joer 2000 stoung all Schüler e Laptop zur Verfügung. Als Pilotprojet goufen dunn zejoert op enger 7e déi éischt Tabletten agesat an zanter dëser Rentrée hu sämtlech 7e Schüler grad wéi och déi vun der 2e an 3e Konschtsektioun en iPad vun der Schoul.Natierlech versichen d’Schouldirektiounen iwwer gewëssen Astellungen op den Apparater ze verhënneren, dass se fir privat Zwecker mëssbraucht ginn. An der Klass kommen d’iPaden, wann et pädagogesch sënnvoll ass a ganz ënnerschiddleche Coursen an och als Organisatiounshëllef, an den Asaz.D’Proffen, déi am Unterrecht vun den Tablette Gebrauch maachen, kruten am Virfeld spezifesch Formatiounen.Och wann den iPad nach net offiziell an de Schoulprogrammer verankert ass, ginn d’Tabletten awer schonn an iwwer 30 Etablissementer hei am Land agesat. 8 Lycéeë verfüge souguer jee iwwer 200 iPaden, dorënner och dee vu Klierf, dee jo als Lycée vum 21. Joerhonnert bezeechent gëtt.Fir d’Schaffe mat Tabletten an de Lycéeën z’erméiglechen, huet de Staat eleng fir dëst Joer 2,6 Milliounen Euro am Budget virgesinn. D’Schüler, respektiv d‘Eltere bezuelen iwwerdeems eng Locatioun vu 50 Euro d’Joer.