Iwwerdeems d'Besëtzer vun de Poschen an der Hal grad am Gaang waren, Sport ze maachen, krute si hir Posche geklaut. E puer Zeien hunn uginn, dass si e puer jonk Männer an der Hal gesinn hätten, déi verdächteg gewierkt hunn.Ee vun den Zeien huet déi Verdächteg dunn och nach an engem Restaurant gesinn an huet dëst der Police gemellt. Ewéi d'Police op d'Plaz komm ass, hunn zwee vun de Verdächtegen zouginn, d'Posche geklaut ze hunn. Déi drëtt Persoun huet een e bësse méi spéit du fonnt. D'Posche goufen an der Géigend vun enger Spillplaz an den Hecke fonnt.D'Täter hunn de Beamten och d'Suen, déi si geklaut haten, zeréckginn. D'Besëtzer kruten hir Géigestänn an d'Suen alleguerten zeréck.