"Liest d'Walprogrammer, mir recommandéiere keng Partei!" (08.10.2018) D'Patientevertriedung huet e Méindeg hir Analyse vun den Wahlprogrammer presentéiert.

Patientevertriedung/Reportage Nico Graf



D'Nomenklatur, Tiers payant, de Remboursement vu Medikamenter, d'Gesondheetswiesen allgemeng, Präventioun, Urgencen. De Fuerderungskatalog vun der Patientevertriedung en vue vun de Wale war breetgefächert. An déi wichtegst Recommandatioune goufen och méi oder manner vun de Parteien iwwerholl.De Wieler soll sech d'Programmer awer selwer ukucken, et geet bei de Walen jo och nach ëm méi ewéi nëmmen ëm d'Sujeten, déi d'Patientevertriedung interesséieren. Dowéinst gëtt een och keng Walrecommanmdatioun.Réischt wann d'Walen decidéiert sinn, gëtt d'Patientevertriedung méi konkret. Da läit nämlech nëmmen nach ee Regierungsprogramm um Dësch an dee wëll een da ganz genee ënnert Lupp huelen a méiglech Upassungen fuerderen.