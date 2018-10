Mat dëser Fro beschäftege sech d'Chambre des Salariés, d'Uni Lëtzebuerg an de LISER-Institut an enger neier Etüd.

Wéi kann ee sozial Ongläichheeten an eiser Gesellschaft méi kleng maachen? Mat dëser Fro beschäftege sech d'Chambre des Salariés, d'Uni Lëtzebuerg an de LISER Institut, déi zu 3 eng Etüd iwwer zwee Joer maachen an den Afloss vun indirekte Steieren a Prestations en natures op d'Stéit sollen iwwerpréiwen.





Den Oflaf vun de Walen / De Reportage vum Ben Frin



Feststellen, dass et sozial Ongläichheete gëtt wier eng Saach, hannerfroe wat ee konkret kann dogéint maachen eng aner. D'CSL, d'Uni an de LISER wëllen an der Etüd, déi elo gestart gëtt, erausschaffen, wéi indirekt Steieren, wéi d'TVA an d'Prestations en nature (zum Beispill d'Kannergeld), sech op di privat Stéit auswierken, esou de President vun der Chambre des Salariés, Jean-Claude Reding.

Wann een d'TVA op deenen enge Produiten um ënneschten oder mëttleren Taux léisst, aner Produiten awer op deem héijen Taux, stellt sech d'Fro, wiem dat Ganzt eppes nëtzt, wien eppes dovunner huet. Genee dat probéiert een elo ze analyséieren an erauszeschaffen.

Wien profitéiert am meeschten a wien am mannsten, wann een zum Beispill d'Hëllef fir d'Schoulbicher erop oder erofsetzt. Dat nämmlecht gëllt fir Beispiller wéi den Tiers payant, wien profitéiert a wéi kréie mer sozial Ongläichheete bekämpft a kënne mer dat iwwer dës Weeër iwwerhaapt?

Dës Resultater kréien déi ëffentlech Acteuren an déi missten da kucken, wéi dëst dann an der Realitéit ëmgesat gëtt.

2 Joer soll et awer elo mol daueren, bis d'Etüd da soll fäerdeg sinn.