Et geet hei ëm Hondsfudder vun der Mark friGERA. Genau geet et ëm de Produit "morceaux de nerf de boeuf 500g (Ochsenziemerenden). D'Produite si verkaf ginn am Fressnapf zu Bartreng an am Fressnapf Féiz XXL. Nëmmen d'Produite mat de Chargennummer (30.04.2020 / 10) si concernéiert. D'Clienten hunn d'Méiglechkeet, de Produit nees ofzeginn, do wou si e kaf hunn.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs / Administration des services techniques de l'agriculture

Les Autorités luxembourgeoises ont été informées par le réseau d'alerte rapide européen qu'il y a une suspicion de présence de pièces de métal dans des morceaux de nerf de bœuf 500g (Ochsenziemerenden) de la marque friGERA destinés à l'alimentation pour chiens :

• Numéro de l'article : 1009162,

• Numéro de lot (Chargennummer) : 30.04.2020 / 10

Les produits ont été vendus dans les magasins Fressnapf Bertrange et Fressnapf Foetz XXL.

Seulement les produits avec le numéro de lot indiqué sont concernés. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture par mail à Aliments.Animaux@asta.etat.lu