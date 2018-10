Op déi Fro soll et mat Hëllef vun engem neien Tool Äntwerte fir Gemengen, Leit, déi sech ëm d'Planifikatioun këmmeren an awer och den eenzele Bierger ginn.

© MDDI

Op relativ einfach Manéier kann ee via Internet simuléieren, wat an enger spezifescher Strooss muss a ka gemaach ginn, fir de Vëlo méi sécher ze kréien. En Instrument, dat dem Minister fir nohalteg Entwécklung an Infrastruktur François Bausch no dozou féiere misst, datt et keng Ausriede méi ginn, fir ze soen, datt et keng Léisung gëtt.





De François Bausch



Dëst soll e weidere Schrëtt sinn, fir sécher a confortabel Vëlosweeër uechtert d'Land ze kréien, fir datt méi Leit fir kuerz Distanzen op de Vëlo ëmklammen. Zejoert sinn 51% vun den Deplacementer ënner 5 Kilometer mam Auto gemaach ginn, a 55% vun de Residenten hu sech mam Vëlo deplacéiert. Zil ass et, datt bis 2025 10% vun den Trajeten ënner 5 Kilometer fir op d'Aarbecht mam Vëlo gemaach ginn a 15% vun den Trajeten an d'Schoul. Um Site www.veloplangen.lu fënnt een den Detail vum neien Tool, genee wéi Fact Sheets, wéi de Vëlo op verschidde Manéiere besser an den dagdeeglechen Stroosseverkéier mat agebonne ka ginn.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

En date du 8 octobre 2018, François Bausch a présenté de nouvelles recommandations pour aménagements cyclables au Luxembourg.

En effet, le vélo représente un énorme potentiel au Grand-Duché : 51% des déplacements, tous modes inclus, sont inférieurs à 5 km et 55% des résidents se sont déplacés à vélo en 2017. D'où l'importance cruciale de la qualité des infrastructures. Le projet de réseau cyclable prévoit un total de 1 100 km, avec une intégration de 42 gares et pôles d'échange, 27 zones d'activités et 27 lycées. De même, le code de la route a été changé pour renforcer les droits des deux-roues.

De nouveaux « fact sheets » et un simulateur disponibles pour les planificateurs

Pendant les dernières années, un total de 4 000 km de voies publiques ont été analysées et testées sur leur «cyclabilité» ainsi que leur interconnexion. Par la force des choses, un certain nombre de questions sur les meilleures pratiques se sont posées, ce qui a incité les responsables du ministère du Développement durable et de l'Administration des ponts et chaussées à créer un outil simple pour les communes, les planificateurs et le grand public. Une douzaine de «fact sheets» sont dorénavant disponibles sur www.veloplangen.lu et peuvent être consultés. Chaque type d'infrastructure y est décrite avec une solution «confortable», une solution « minimale » et des suggestions pour traiter un goulot d'étranglement. Additionnellement, le simulateur en ligne permet, à partir d'informations-clés telles que la largeur, la charge de trafic et la vitesse autorisée, d'identifier des possibilités d'aménagement cyclables.