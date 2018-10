Mierscher Schäfferot D'Kärenhal niewent de Siloe solle geschützt ginn

Am Februar dëst Joer gouf et offiziell: d'Mierscher Siloen, an déi aner Bauten um Site vun der Bauerenzentral däerfen ofgerappt ginn.

Vum Monique Kater (Télé)