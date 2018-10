© Claude Zeimetz (RTL)

D'Spëtzekandidaten aus dem Zentrum François Bausch a Sam Tanson stoungen hei engem gréisstendeels wuelgesënnte Public Ried an Äntwert ënnert dat sech och eng ganz Rei Kandidate gemëscht waren.





Klassesche Walkampf mat gréngem Touch - Rep. Claude Zeimetz



De grénge Walspot war u sech dat modernst Kommunikatiounsmëttel vum ganzen Owend. Fir de Rescht huet déi kleng Regierungspartei op al bekannte Moyene gesat. Et gëtt net nëmme Yoga mam Claude Turmes gemaach a Vëlos- an Trëppeltier organiséiert. Am Verglach zu verschiddenen anere Parteien, déi mat Moderator oder ouni Filter optrieden, gesäit e grénge Wal-Informatiounsowend ganz klassesch aus.

Virun der Dier ginn nach séier e grénge Fändel an e Panneau mat de Spëtzekandidaten nieft déi blo, schwaarz a rout Affichen opgestallt. Bannen am Sall. 5 Reie Still déi relativ gutt gefëllt sinn, déi gréng Affichen an en Ecran virun der Bühn an d'Sam Tanson a besonnesch de François Bausch mat enger Power-Point-Presentatioun duerch den Owend fueren.



An hirem Réck all déi aner Zentrumskandidaten déi an engem Hallefkrees alignéiert méi oder manner andächteg nolauschteren . Den Nohaltegkeetsminister ass voll a ganz a sengem Element wann en iwwer Kapassitéiten, Modu 2.0., Multimodalitéit, Landesplanung an den Ausbau vum Tram schwätze kann. Firwat gi keng Taxen um Autosverkéier wéi zu London erhuewen? Dat wëll eng jonk Fra wëssen déi nom Exposé als alleréischt hir Fro vun engem Tablett virliest.



De Minister äntwert, dass wann ee muss deier bezuelen, fir mam Auto ze fueren an et awer keng Alternative géife gi wéi Bussen an Zich, dann hätt een engem nëmme Suen aus der Täsch gezunn. Déi Gréng wéilten dat awer net. Als éischt missten d'Alternativen ausgebaut ginn. An hei ass de Minister iwwerzeegt, dass wann een an deenen nächste Joren esou weider fiert, wéi et bis ewell geschitt ass, da wäerten d'Leit d'Alternativen och notzen.

Wat maachen déi Gréng fir den Infirmiersberuff opzewäerten? Wéi kënnen d'Vëlosinfrastrukture méi sécher ginn? Wat sinn är konkret Mesurë fir de Plastik ze verbidden? oder wier et net och mol eng Iddi fir d'Stroosse méi sécher ze maachen, andeems ee keng Wahlplakater méi opriicht. Op dës lescht Remark äntwert d'Sam Tanson, dass bei de leschte Wale gesot gouf, dass d'Zuel u Panneaue sollt reduzéiert ginn, fir déi nächst Walen.



Bei de Verhandlungen dunn, wollt dat awer beemol kee méi sou richteg wouer huelen. Déi Gréng fannen dat schued, well et d'Landschaft verschampeléiert an d'Ëmwelt verschmotzt. D'Panneaue vun der eegener Partei ewechzeloossen, hätt een sech awer nach net ganz getraut, gëtt d'Sam Tanson awer éierlech zou.

Trotz soziale Medien, hunn déi Gréng an dëser Campagne och net op klassesch Informatiouns-Owender.

E Pronostic fir e Sonndeg ze maachen, dat huet sech awer kee getraut.