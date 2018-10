© RTL Archiv

Him gouf virgehäit, tëscht Mäerz an Abrëll zejoert en 53 Joer ale Mann an engem Appartementshaus schwaarz als Usträicher schaffe gelooss ze hunn.





Henri Roemer konnt Prozess net untreiden - Rep. Eric Ewald



De Matbeschëllegte krut iwwerdeems reprochéiert, d'Usträicheraktivitéiten duerchgefouert ze hunn, ouni déi néideg "Autorisation d’établissement" ze hunn. Um Ufank vun der Sëtzung koumen awer aner Saachen op d'Tapéit.

Den Affekot vum Henri Roemer huet nämlech ënnert anerem op d'Nullitéit vum Procès-verbal vun der Douane plädéiert; op d'Demandë vum Me Christian Bock ginn d'Riichter awer eréischt am Uerteel an.

En Douanier sot, am Kader vun enger Kontroll no Schwaarzaarbecht op de Matugeklote gestouss ze sinn. Den Henri Roemer hätt dee gefrot, fir den Ustrach ze maachen; de Mann, dee gesot hätt, d'Autorisatioun dofir ze hunn, hätt 10 Deeg do geschafft: Dobäi hat hie just eng Geneemegung fir Haus- a Gaardenaarbechten. Den Ex-FLF-President war fir d'Douane de Maître d'ouvrage, an de Matbeschëllegten hätt no der Kontroll mat senger Firma opgehalen. De Mann huet gëschter erkläert, him wär net bewosst gewiescht, dass hien net déi néideg Autorisatioun hat; hätt hien dat gewosst, hätt hien d'Firma net opgemaach!

Den Affekot vum Matugekloten huet d'Fro gestallt, wat fir en Indice d'Douanieren haten, fir säi Client ze kontrolléieren. Dee wär gefrot ginn, fir eng Hand unzepaken, an hätt dat gemaach, sou de Me Roby Schons. Fir deen och just eemol an net repetitiv Schwaarzaarbecht geleescht gi wär. De Mann, deen net d'Absicht dofir gehat hätt, sollt vun enger Suspension du prononcé profitéieren: Deemno géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn. Dogéint huet den Affekot vum Henri Roemer deem säi Fräisproch gefuerdert; säi Mandant hätt dës Aarbechten net ugëuerdnet an net wësse kënnen, dass de Matbeschëllegten net déi néideg Autorisatioun hat. Et misst ee sech froen, ob et net zu där Affär koum, well et de fréieren FLF-President war; dobäi hätt deen ni e Problem mat der Justiz gehat!

De Vertrieder vum Parquet huet betount, dass de Matugeklote keng Autorisatioun hat an den Henri Roemer net soe kéint, hien hätt näischt mat deem Beschëllegten ze dinn. Dofir sollten déi zwee zu enger ugemoossener Geldstrof veruerteelt ginn.

D'Uerteel gëtt den 8. November gesprach.