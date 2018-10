Wéi den 112 mellt, war e Motard tëscht der Simmerschmelz a Rued kuerz no 18 Auer mat senger Maschinn gefall a gouf dobäi blesséiert.



Géint 18.40 Auer war zu Bartreng an der Areler Strooss nach ee Motocyclist verongléckt. Och hei gouf et ee Blesséierten.



Ee weidere Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 20 Auer tëscht Miedernach an der Fiels.



A géint 22.45 Auer gouf nach eng Persoun verwonnt, nodeems sech en Auto tëscht Draufelt a Munzen iwwerschloen hat.