© CGDIS

D'Pompjeeë sinn op der Plaz. Wéi et vum CGDIS heescht, sollen d'Leit an der Ëmgéigend duerch déi grouss Dampentwécklung d'Fënsteren an d'Dieren zouloossen. Am Asaz sinn den Ament d'Corpse vun Schëffleng, Esch, aus der Stad, Suessem-Déifferdeng, Diddeleng a Monnerech.

Offizielle Communiqué

Ce matin à 7h40, le Central des Secours d’Urgences CSU 112 a été alerté pour un feu de bâtiment industriel sur le site d’Arcelor Mittal au niveau du boulevard Aloyse Meyer à Esch-sur-Alzette.Les équipes sur places combattent actuellement un feu de transformateur industriel dans un hall et font face à des difficultés au niveau de l’approvisionnement d’eau. Ceci explique les grands moyens qui sont déployés et encore en route vers ce secteur.Le dégagement de fumée étant actuellement assez important, le Commandant des Opérations de Secours lance un appel à la population des localités de Schifflange et de Esch-Lallange afin de garder portes et fenêtres fermées.Moyens engagés sur place :CIS SchifflangeCIS Esch-sur-AlzetteCIS LuxembourgCIS Sanem-DifferdangeCIS DudelangeCIS Mondercange